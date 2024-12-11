В Смоленской области ликвидирована подпольная лаборатория, производившая мефедрон

Ирина Волк раскрыла детали проведенной операции по задержанию подозреваемого.

На территории Смоленской области российскими правоохранительными органами ликвидирована подпольная лаборатория, производившая мефедрон. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В полиции уточнили, что подозреваемым стал житель города Кирова. В настоящее время юноша обвиняется по статье за незаконный оборот наркотических средств (30 и 228.1 УК РФ). Фигуранта расследования поймали оперативники при поддержке Росгвардии на месте инцидента. В ходе обысков найдено порошкообразное вещество, а также канистры с жидкостью общим объемом 140 литров, оборудование для изготовления запрещенных веществ, смартфоны, ноутбук.

Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство является мефедроном общей массой около 28 килограммов. пресс-служба МВД РФ

Согласно предварительной информации, злоумышленник через мессенджер получил от анонимного куратора предложение о нелегальном заработке. Неизвестный арендовал для своего сотрудника частный дом в одной из деревень. Далее тот через тайники-закладки передал все необходимое для производства запрещенных средств. Готовый товар сообщники планировали сбывать бесконтактным способом через Интернет. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

В Ленобласти задержали курьера с 15 кг гашиша в багажнике.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк