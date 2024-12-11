В Ленобласти задержали курьера с 15 кг гашиша в багажнике

В багажнике автомобиля за обивкой был обнаружен тайник, в котором были спрятаны 5 увесистых брикета.

В Ленобласти Госавтоинспекция задержала курьера с крупной партией наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Экипаж ДПС на 42 километре трассы "Кола" в Кировском районе Ленобласти остановил для стандартной проверки автомобиль Chery Tiggo с воронежскими номерами. За рулем иномарки находился 31-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Петербурге.

Во время общения с полицейскими мигрант заметно нервничал, что вызвало у инспекторов подозрения, и они решили более тщательно проверить водителя, а заодно и его автомобиль.

В багажнике автомобиля за обивкой был обнаружен тайник, в котором были спрятаны 5 увесистых брикета с неизвестным веществом темного цвета. После этого водитель сознался, что решил подработать наркокурьером. Изъятое общим весом почти 15 килограммов было отправлено на экспертизу, которая установила, что в брикетах лежал гашиш.

В отношении мигранта полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый заключен под стражу.

Также в квартире закладчика в Сосновом Бору нашли килограмм наркотиков и 2,5 млн рублей.

Видео: МВД