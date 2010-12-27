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Выпуском "Единой карты петербуржца" займется банк "Санкт-Петербург"
Сегодня, 16:17
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lesjasap
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Выпуском "Единой карты петербуржца" займется банк "Санкт-Петербург"

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В Смольном одобрили заявку первого банка на выпуск "Единой карты петербуржца".

В Правительстве Петербурга обсудили эмитента "Единой карты петербуржца". Решение принято Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию во главе с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым. Обсуждение вопроса состоялось днем 10 мая. Члены собрания рассмотрели первое заявление от банка.

В результате заседания заявление банка "Санкт-Петербург" признали соответствующим: документация оказалась в порядке. Смольный заключил договор с ПАО о выпуске и предоставлении жителям города "Единой карты петербуржца".

Напомним, что в штабе ЗВО открыли мемориальную доску Василию Теркину.

Фото: Piter.tv
 

Теги: банк , выпуск , единая карта петербуржца , екп
Категории: Новости СПб

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