В штабе ЗВО открыли мемориальную доску Василию Теркину

Право открыть памятную доску предоставили ветеранам.

Литературный герой поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" получил собственную мемориальную доску в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба штаба Западного-военного округа. Открытие памятного знака состоялось накануне - 9 мая. Первыми табличку увидели ветераны Великой Отечественной войны.

На мемориальной доске изображён портрет Василия Теркина, являющийся знаменитой иллюстрацией Ореста Верейского отметила пресс-служба ведомства в официальном сообщении

Мемориальная надпись рассказывает жителям Петербурга о том, что в данном здании в 1939 году был придуман персонаж Василий Теркин, который обозначал собирательный образ русского солдата. Впервые герой появился в одном из номеров газеты "На страже Родины". В создании Теркина принимали участие советские поэты, журналисты и художники.

Фото: ВладТайм