В Смольном утвердили 4 приоритетных проекта

А также Петербург занял 3-е место в России по объему привлеченных инвестиций.

Сегодня в Смольном проходило заседание Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге. На данном мероприятии чиновники рассматривали приоритетные проекты города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

На заседании губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что в Санкт-Петербурге в полном объеме были решены антикризисные задачи. "В 2016-м году наш город увеличил инвестиции в основной капитал сразу на 31,1% и впервые занял 3-е место в России по объему привлеченных инвестиций. По итогам 2017 года статистика вновь зафиксировала рост практически по всем показателям. Индекс промпроизводства у нас составил 105,5%. Это максимальный результат за 6 последних лет", - заявил Георгий Полтавченко.

В данный период времени необходимо использовать возможности города для повышения социальной защищенности петербуржцев и общего качества жизни, отметил губернатор. На это нацелено внедрение в деятельность органов власти механизмов проектного управления и развитие приоритетных городских проектов.

Также был сформирован перечень из 11 приоритетных проектов города. Три из них уже реализуются: "Единая система строительного комплекса", "Велосипедный Петербург" и "Единая карта петербуржца". На заседании Комиссии рассмотрены и утверждены еще 4 приоритетных городских проекта: "Развитие конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге", "Санкт-Петербург – центр индустрии моды", "Общественные пространства Санкт-Петербурга" и "Электронное здравоохранение". Также еще один проект, который связан с повышением производительности труда и поддержкой занятости, был направлен на доработку.

"Проекты, реализуемые внутри ведомства, должны стать одним из ключевых показателей эффективности руководителя", - отметил губернатор.