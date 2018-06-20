В Смольном сверят планы по благоустройству с мнением петербуржцев

В Петербурге продолжается проект "Родной район". Благодаря нему горожане могут высказать свое мнение по благоустройству города.

В Северной столице продолжается реализация проекта "Родной район". Благодаря нему горожане могут высказать свое мнение по благоустройству города.

Петербуржцы рассказали градоначальнику о том, какие проблемы транспортной инфраструктуры есть в районе, а также внесли предложения о строительстве новых объектов. Помимо этого, обсуждении принял участие и глава Фрунзенского района.

Опрос общественного мнения стартовал 15 апреля. Жителям города на Неве предложили специальные анкеты в МФЦ, где они рассказывают, что нужно сделать в своем районе первоочередно.

Анкеты о благоустройстве города будут принимать до 15 июня. На основе этих данных составят концепции, а также "дорожные карты" каждого района до 2021 года.