Стало известно, как будет отмечаться 315-летие Петербурга‍

Комитет по культуре предоставил правительственную программу ко Дню города.

27 февраля в Комитете по культуре Санкт-Петербурга рассказали, как будет проходить празднование 315-летния города.

Константин Сухенко, председатель комитета, предоставил правительственную программу ко Дню города. По его словам, петербуржцев ожидает множество мероприятий. Среди них уже знакомые "Классика на Дворцовой", Хоровой проект и торжественный праздничный салют.

Также в городе пройдет ежегодный фестиваль мороженого, Санкт-Петербургский бал национальностей, парад мототехники в рамках фестиваля "Мотостолица", фестиваль циркового искусства имени Чинизелли и парад ретро-транспорта.

Ко всему прочему комитет выступил с предложением организации праздничного флешмоба. Празднование годовщины культурной столицы не обойдется и без проекта "Книжные аллеи", который в прошлом году собрал больше миллиона человек.

Третий раз в городе при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ пройдет звуковое шоу "Поющие мосты". Шедевры русских и советских композиторов-классиков петербуржцы услышат в ночь с 26 на 27 мая перед разведением мостов. Именно с этого мероприятия и начнется вся программа празднований. Музыка будет сопровождаться видеопроекциями на разведенный мост со стороны Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

Петербуржцы могут внести свой вклад в главный праздник города. Специально для них был открыт конкурс на логотип 315-летия города, который украсит социальную рекламу и места проведения праздничных мероприятий.

Ко Дню города украсят Дворцовую, невский проспект, площадь Восстания, Лиговский проспект, площадь Александра невского, площадь Пролетарской Диктатуры и аллею Смольного. Украшения появятся на стрелке Васильевского острова, Большом проспекте В. О. и Исаакиевской площади.