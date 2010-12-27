В Смольном обсудили готовность к ЧС, лесным пожарам и половодью

Чиновники встретились с представителями экстренных службы, чтобы узнать о готовности на случай ЧС в Петербурге.

В Смольном обсудили вопросы, связанные с наступлением половодья в Петербурге. К заседанию привлекались специалисты по вопросам чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Эксперты рассказали о комплексных мерах по профилактике возгораний в период весенних паводков, а также обслуживание и сохранение функционирования гидротехнических сооружений, защищающих Санкт-Петербург от подтопления.

Заместитель начальника экстренной службы по региону Игорь Титенок добавил, что на данный момент в подразделениях ГПС находятся все необходимые средства и человеческие ресурсы для оперативного устранения последствий возможных ЧС, включая половодье и лесные пожары.

Фото: Piter.tv