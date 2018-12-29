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В Смольном обсудили вопросы эффективности расходования бюджета
Сегодня, 7:16
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lesjasap

В Смольном обсудили вопросы эффективности расходования бюджета

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В Правительстве Северной столицы изучили возможность оптимизации инвест программ, ради эффективности расходования государственного бюджета.

В Смольном состоялось совещание о результатах финансового мониторинга. Доклад зачитал специалист Юрий Чиханчин. Также в заседании участвовал глава межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западу Игорь Лоскутов. Правительство города подняло вопрос о подготовке к четвертому раунду ФАТФ.

Эксперты поделились соображениями по поводу увеличения прозрачности бюджетных проектов, эффективности расходования государственных денежных средств. Также аналитики рассказали о методах борьбы против отмывания денег. Чиновники разобрали городские инвестиционные проекты.

Фото: Piter.tv

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Теги: бюджет, инвестиционная программа, смольный, эффективность расходования бюджета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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