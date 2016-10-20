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В Смольном недовольны, что петербуржцы пользуются суточными проездными
Сегодня, 7:53
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lesjasap
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В Смольном недовольны, что петербуржцы пользуются суточными проездными

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Правительство недовольно покупкой петербуржцами "туристских" билетов.

Глава комитета по транспорту  Александр Головин высказал свое недовольство поведением петербуржцев. По словам специалиста, местные жители используют суточные проездные вместо месячных единых билетов. Из-за такой системы город несет убытки.
 
Изначально суточные билеты создавались для туристов, посещающих Петербург. Однако, глава ГКУ “Организатор перевозок” Владислав Самойлов заявил, что за последние девять месяцев продано 186 тысяч проездных  билетов. Лидеры покупок - суточные проездные на пять и семь суток.
 
Петербуржцы приобретают суточные билеты из-за дешевизны. К примеру, единый билет на месяц стоит 2900 рублей, в то время как четыре пятисуточных билета всего 2040 рублей. 
Теги: единый билет , метро , проездной , смольный
Категории: Новости СПб

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