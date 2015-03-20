В Славянке первоклассник оказался под колесами автомобиля

Сейчас ребенок находится в детской больнице в Колпино.

В субботу, 29 мая, в Пушкинском районе ученика первого класса сбила иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что мальчик выбежал на проезжую часть из "слепой зоны" в микрорайоне Славянка поселка Шушары. 36-летний водитель Geely не увидел ребенка и наехал на него.

В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы. Его забрала карета скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе под Брянском.

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