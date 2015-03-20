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В Славянке первоклассник оказался под колесами автомобиля
Сегодня, 10:53
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В Славянке первоклассник оказался под колесами автомобиля

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Сейчас ребенок находится в детской больнице в Колпино.

В субботу, 29 мая, в Пушкинском районе ученика первого класса сбила иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Известно, что мальчик выбежал на проезжую часть из "слепой зоны" в микрорайоне Славянка поселка Шушары. 36-летний водитель Geely не увидел ребенка и наехал на него. 

В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы. Его забрала карета скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Выясняются обстоятельства аварии. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе под Брянском. 

Фото: pixabay

 

Теги: аварии, дети, дтп, петербург, пушкинский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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