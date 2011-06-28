Автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе под Брянском

У одного из детей состояние средней степени тяжести.

Патрульная машина Росгвардии сбила двух детей на пешеходном переходе в Брянской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в городе Новозыбково. По данным ведомства, у одного из мальчиков состояние средней степени тяжести. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, где специалисты оказали ему помощь. Второй мальчик был осмотрен врачами, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело против сотрудников Росгвардии. Уточняется, что на момент ДТП они находились при исполнении. В ведомстве началась служебная проверка.

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Видео: Telegram / Baza



