На видео попал момент наезда на девятиклассницу в Петербурге

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

Днем 26 мая в Невском районе Петербурга произошла авария, в результате которой травмировалась 16-летняя девочка, ученица 9 класса. Школьница попала под колеса автомобиля марки Daewoo Nexia на улице Бабушкина. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

На записи видно, что девочка перебегает дорогу в неположенном месте. Пострадавшая резко выбежала из-за машин и не оставила водителю Daewoo Nexia шансов на торможение.

За рулем иномарки находился 23-летний гражданин Узбекистана. После случившегося он вышел из машины, чтобы помочь школьнице.

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте.

Видео: Piter.TV