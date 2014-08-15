В Сланцевском районе был выявлен пьяный водитель автобуса

В районе проводятся рейды.

На территории Сланцевского района Ленобласти в период с 7 по 13 ноября Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Автобус". Сотрудниками ДПС проводятся массовые проверки, направленные на выявление фактов нарушений ПДД водителями автобусов. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

За первые три дня рейдов инспекторами выявлено 14 нарушений ПДД, допущенных водителями рейсовых автобусов.

А 8 ноября около 20:45 при проверке автобуса был выявлен 62-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Это подтвердило проведённое медицинское освидетельствование. Водитель был отстранен от управления ТС, в отношении него составлен административный материал.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД