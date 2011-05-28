В Сланцах обнаружили бездыханную женщину с синяками

Жительница Ленобласти злоупотребляла алкоголем и часто падала.

В воскресенье, 17 декабря, в Сланцах обнаружили труп 61-летней жительницы Ленобласти. На ее теле нашли кровоподтеки и раны. Кроме того, у погибшей была сломана рука.

По информации Piter.tv, труп направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что женщина злоупотребляла спиртными напитками и часто падала. Кроме того, передвигалась она при помощи трости.

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Фото: Pxhere