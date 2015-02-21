В Сланцах начнут производить инновационную крафт-бумагу

Производство импергированной бумаги и фенольной пленки в Сланцах признано масштабным инвестпроектом.

Власти Ленинградской области признали производство импергированной бумаги и фенольной пленки в Сланцах масштабным проектом - это обстоятельство позволит инвестору, компании "Инновационные технологии", получить в аренду земельный участок для реализации проекта на особых условиях. На территории бывшего завода "Сланцы", где уже функционируют производственные мощности компании, будет выделен дополнительный участок площадью 8736 квадратных метров. К 65 рабочим местам прибавятся еще 15.

В производство на данный момент вложено 83,7 миллионов рублей, а до 2026 года планируется реализовать проект по расширению производства, и тогда общий объем инвестиций увеличится до 215 миллионов. В год на предприятии выпускается 7,2 тысяч тонн импрегнированной бумаги и 20,7 миллионов квадратных метров фенольной пленки.

Импрегнированная бумага - это крафт-бумага с пропиткой из специальной смолы. Она используется как внутренние слои в производстве декоративного бумажно-слоистого пластика: HPL, ламината высокого давления, CPL, ламината низкого давления, постформируемого и трудногорючего.

Ранее статус масштабного проекта получил модульный отель в Лодейном Поле.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области