  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сланцах начнут производить инновационную крафт-бумагу
Сегодня, 18:11
120
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В Сланцах начнут производить инновационную крафт-бумагу

0 0

Производство импергированной бумаги и фенольной пленки в Сланцах признано масштабным инвестпроектом.

Власти Ленинградской области признали производство импергированной бумаги и фенольной пленки в Сланцах масштабным проектом - это обстоятельство позволит инвестору, компании "Инновационные технологии", получить в аренду земельный участок для реализации проекта на особых условиях. На территории бывшего завода "Сланцы", где уже функционируют производственные мощности компании, будет выделен дополнительный участок площадью 8736 квадратных метров. К 65 рабочим местам прибавятся еще 15. 

В производство на данный момент вложено 83,7 миллионов рублей, а до 2026 года планируется реализовать проект по расширению производства, и тогда общий объем инвестиций увеличится до 215 миллионов. В год на предприятии выпускается 7,2 тысяч тонн импрегнированной бумаги и 20,7 миллионов квадратных метров фенольной пленки. 

Импрегнированная бумага - это крафт-бумага с пропиткой из специальной смолы. Она используется как внутренние слои в производстве декоративного бумажно-слоистого пластика: HPL, ламината высокого давления, CPL, ламината низкого давления, постформируемого и трудногорючего. 

Ранее статус масштабного проекта получил модульный отель в Лодейном Поле.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: импергированная бумага, инновации, крафтовая бумага, ленобласть, масштабный инвестпроектов, производство, сланцы, фенольная пленка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии