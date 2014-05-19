Инвестпроект модульного отеля в Лодейном Поле получил статус масштабного

«Свирь проект» получила право аренды земель для строительства отеля в обход процедуры торгов.

Проект модульного отеля в Лодейном Поле от компании "Свирь Проект" признан масштабным, что дает инвестору право аренды земли без прохождения процедуры торгов. Для строительства отеля из модульных конструкций компания получит без конкурса 42,9 гектара земли. Сообщение об этом приводит пресс-служба правительства Ленинградской области после подписания соответствующего распоряжения губернатором Александром Дрозденко.

Трехзвездный гостиничный комплекс на 126 номеров планируется построить в Лодейном Поле на берегу реки Свирь к 2027 году. Общий объём инвестиций составляет порядка 144 миллионов рублей собственных и заемных средств. Гендиректором компании "Свирь Проект" является Петр Кулешов, совладелец "Опытного завода строительных конструкций", строящего модульные здания нефтегазовым компаниям - в числе ее клиентов указаны "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром".







Ожидается, что проект положительно отразится на развитии туризма: поблизости есть Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, туристическая деревня Мандроги; рассматривается возможность строительства причала для круизных судов и привлечения туристов, сплавляющихся по реке Свирь. Однако эксперты выражают сомнения относительно большого номерного фонда и удаленности от мегаполиса. По мнению специалистов туристической отрасли, достаточной заполняемости удастся добиться при наличии развлекательной инфраструктуры, спа, бассейна, веревочного парка и водных аттракционов.

Ранее статус масштабного был присвоен проекту модернизации предприятия "Сясьстройский хлебозавод".