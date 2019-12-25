Область инвестирует в сухари в рамках импортозамещения

Губернатор Ленобласти одобрил расширение хлебозавода в Сясьстрое.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила о расширении предприятия "Сясьстройский хлебозавод", чей инвестиционный проект модернизации сухарной продукции был признан губернатором масштабным. Последнее обстоятельство позволит предприятию арендовать дополнительные земельные участки в обход процедуры торгов. Уточняется, что площадь участка, который хлебозавод получит в аренду, составит 1438 кв.м.

Для закупки оборудования, строительства кафе, магазина и складских помещений в предприятие планируется инвестировать 201 миллион рублей. Проект модернизации нацелен на импортозамещение десертной продукции и расширение географии поставок: на данный момент продукция завода поставляется не только в торговые сети России, но и за границу. Новые производственные и торговые мощности предприятия обеспечат работой 59 человек. Завершение модернизации и расширения планируется к 2024 году.

Ранее на предприятии "Сясьстройский хлебозавод" были выявлены факты нарушения охраны и безопасности труда, а также превышение нормативов сброса сточных вод в канализацию.

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