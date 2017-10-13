В Сланцах 26-летний мужчина попал под уголовную статью за интим с 15-летней

В Ленобласти задержан педофил, который не смог дождаться 16-летия своей возлюбленной.

Полиция задержала мужчину, влюбленного в 15-летнюю школьницу. Подозреваемого в интимной близости со школьницей поймали в городе Сланцы Ленинградской области.

О преступлении сообщила жительница районного центра. По ее информации, 26-летний знакомый ее дочери совратил юную девушку. Инцидент произошел на квартире подозреваемого в августе прошлого года.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за совращение несовершеннолетней. Мужчина находится в отделении полиции. Отметим, что через несколько месяцев после сексуального акта школьнице исполнилось 16 лет.