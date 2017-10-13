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В Сланцах 26-летний мужчина попал под уголовную статью за интим с 15-летней
Сегодня, 9:42
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lesjasap
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В Сланцах 26-летний мужчина попал под уголовную статью за интим с 15-летней

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В Ленобласти задержан педофил, который не смог дождаться 16-летия своей возлюбленной.

Полиция задержала мужчину, влюбленного в 15-летнюю школьницу. Подозреваемого в интимной близости со школьницей поймали в городе Сланцы Ленинградской области. 
 
О преступлении сообщила жительница районного центра.  По ее информации, 26-летний знакомый ее дочери совратил юную девушку. Инцидент произошел  на квартире подозреваемого в августе прошлого года.
 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за совращение несовершеннолетней. Мужчина находится в отделении полиции. Отметим, что через несколько месяцев после сексуального акта школьнице исполнилось 16 лет. 
Теги: ленобласть , педофил , педофилия , сланцы , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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