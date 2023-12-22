В Симферополе задержали москвича за убийство 24-летней давности

Уголовное дело направили в суд.

В Симферополе задержали жителя Москвы за убийство 24-летней давности. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Инцидент произошел в 1999 году возле одного из кафе на улице Гагарина в Симферополе. По данным следствия, 17-летний злоумышленник нанес курсанту школы милиции удар ножом. Пострадавший скончался в больнице.

Долгое время подозреваемый скрывался по поддельным документам в Московской области, однако в 2023 году его нашли и задержали. Мужчина находится под стражей. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мы сообщали, что в Курске полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата.

Видео: ГСУ СК РФ по Республике Крым