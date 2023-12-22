В Курске полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата

Мужчина пытался ограбить один и тот же банк дважды.

В Курске российские правоохранительные органы задержали 37-летнего подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата. По информации от полиции, злоумышленнику дважды удалось вскрыть помещение организации для того, чтобы похитить деньги из установленных в нём банкоматов. Однако каждый раз получить награбленное мужчине не удавалось из-за срабатывавшей сигнализации и прибытия к месту инцидента охраны.

В МВД установили, что объект преступления местный житель выбрал заранее. Ночью он взломал отверткой окно, после чего попал внутрь помещения. Так как повредить банкомат ему не удалось, то грабитель просто забрал ноутбук. Спустя несколько дней мужчина совершил повторный налёт на тот же банк. Для кражи он использовал инструмент для резки металла. Однако ситуация повторилась. Пр побеге подозреваемый схватил еще один гаджет.

В настоящее время фигурант расследования заключён под стражу. Похищенные ноутбуки изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу.

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Фото и видео: МВД Медиа