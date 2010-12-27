В Сибирской тундре погиб ребенок, увезенный от медицинского персонала

Непутевая мать отказалась от врачебной помощи после тяжелой операции на сердце ребенка.

В Сибири будут судить мать, которая увезла ребенка от врачей после серьезной операции на сердце. Женщина забрала маленького пациента, несмотря на предостережения медиков. Об этом проинформировали “РИА Новости”.

Как стало известно, четырехлетнему мальчику сделали операцию в Красноярске. После неделю стационарного лечения, ребенку прописали регулярный ввод разжижающего кровь препарата. Каждые три дня пациент должен был приходить к лечащему доктору, чтобы тот смог контролировать дозировку вещества. Однако, 24-летняя мать отказалась от дальнейших услуг врачей и увезла ребенка домой в поселок Эконда. Через четыре дня после поездки ребенок умер от внутреннего кровотечения.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении родительницы по статье за неумышленное причинение смерти по неосторожности.