В Шуваловском парке девушка после падения на ватрушке впала в кому

В Парголово молодая петербурженка получила тяжелые травмы при катании на ватрушке.

В Шуваловском парке вечером 28 февраля произошел трагический случай. Девушка получила серьезные повреждения, катаясь на ватрушке. Об этом сообщили пользователи социальной сети “Вконтакте” в группе “Наше Парголово”.

В настоящее время петербурженка госпитализирована. Пациентка находится в глубокой коме. У нее поврежден мозжечок. Она пробила разбросанными ветками голову.

Местные жители рассказали, что это уже не первый случай, когда люди серьезно травмируются при подобных обстоятельствах. Прокат ватрушек располагается в парке незаконно. Гора Парнас является природным памятником, поэтому администрация района не занимается вопросом обустройства безопасного катания с горки. Люди самостоятельно организовали такой “досуг”, не беспокоясь о последствиях. Обычно спуск на ватрушке не становится настолько опасным: петербуржцы получают мелкие ушибы и травмы.



