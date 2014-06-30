В Шушарах утвердили два новых жилых проекта

Вместе с жилыми комплексами район будет прирастать и социальной инфраструктурой.

На заседании Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга были одобрены два масштабных проекта в посёлке Шушары. Оба объекта запланированы в Пушкинском районе и предполагают не только строительство жилья, но и развитие социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник и объектов благоустройства. Проекты представили компании "Терминал-Ресурс" и "Заневский". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Первый проект, подготовленный компанией "Терминал-Ресурс", предусматривает строительство пяти четырёхэтажных жилых домов на территории Пулковское, Кокколевская улица. Общая площадь квартир составит около 98,5 тыс. кв. м. В состав обязательств застройщика вошли строительство и безвозмездная передача городу двух школ по 550 мест и детского сада на 240 мест. Также девелопер передаст квартиры площадью не менее 225 кв. м в городской фонд и обеспечит возведение ряда линейных объектов инфраструктуры.

Второй проект — самый крупный из одобренных на заседании комиссии. Компания "Заневский" планирует построить в Шушарах жилой комплекс площадью 577,5 тыс. кв. м. В районе появятся три школы на 825 мест каждая, шесть детсадов, поликлиника со станцией скорой помощи и десятки встроенных помещений для объектов здравоохранения, культуры, дополнительного образования и полиции. Кроме того, город получит более 5,7 тыс. кв. м жилья, земельные участки для размещения инфраструктуры, а также пять новых линейных объектов — дороги, проезды и благоустроенные площадки.

Фото: Piter.TV