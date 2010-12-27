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В Шушарах к концу 2018 года появится платная парковка на 630 мест
Сегодня, 11:22
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Alena_Zinovieva
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В Шушарах к концу 2018 года появится платная парковка на 630 мест

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Автостоянка займет площадь 15,8 тысяч квадратных метров и будет располагаться неподалеку от строящейся станции метро "Шушары".

В Шушарах к концу 2018 году появится платная автостоянка, которая будет вмещать 630 машин. Городской Центр  управления парковками уже заключил контракт с компанией АО "Петербургские дороги". Проект должен быть готов не позднее 25 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Городские власти выделили под новую стоянку 15,8 тысяч квадратных метров. На ней должно уместиться 630 машин. Платная парковка будет располагаться неподалеку от строящейся станции метро "Шушары". Территорию оборудуют автоматизированной парковочной системой, терминалом оплаты, а также табло, на котором будет отображаться информация о количестве свободных мест.

Ранее мы писали, что автостоянку у станции метро "Площадь Александра Невского" сделают городской.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Общество Автомобильные новости Новости СПб

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