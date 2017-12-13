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В Шушарах полиция поймала 20 нелегалов-мигрантов
Сегодня, 9:24
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lesjasap
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В Шушарах полиция поймала 20 нелегалов-мигрантов

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В Пушкинском районе правоохранительные органы "собрали крупный улов": найдены 20 незаконных мигрантов.

В Пушкинском районе полиция провела рейд по выявлению мест проживания мигрантов. В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы нашли 75 иностранцев из Средней Азии. 

Известно, что зоной проверки стал поселок Шушары. Там представители закона изучили жителей бытового “городка”. Его работники заняты трудовой деятельностью на коммерческих строительных проектах от одной организации. На указанной территории оперативники обнаружили 20 нелегалов. Их привлекут к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России и въезда в государство. 
 

Теги: мигранты , нелегалы , пушкинский район , шушары
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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