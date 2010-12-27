В Славянке подросток упал с крыши девятиэтажки

У 14-летнего школьника при себе нашли послание.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга под окнами многоэтажки прохожие заметили обездвиженное тело подростка. Об этом сообщают городские СМИ.

Тело нашли в понедельник, 22 октября, вечером у 38 дома по Колпинскому шоссе. После падения, 14-летний школьник получил травмы, несовместимые с жизнью. При нем сотрудники правоохранительных органов нашли послание.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV