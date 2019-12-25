В Шушарах под Петербургом планируют построить новый жилой район

Пушкинский район предложил создать КРТ на 320 га бывших полей.

Планируемое создание зоны комплексного развития территории для жилищного строительства площадью 320 га в Пушкинском районе Петербурга.

Администрация Пушкинского района выступила с инициативой установить зону комплексного развития территории севернее Торопецкой улицы в Шушарах. Площадь потенциального проекта составляет 320 га.

Земельный участок находится в собственности ООО "Стройагробалт", которое в начале 2025 года передало его в доверительное управление ООО "Амулет". По данным системы "Контур.Фокус", конечным бенефициаром компаний является Александр Колотов, бывший владелец "Совхоза "Ленсоветовский"".

Ранее разработкой проектной документации для этой территории занималась УК "Южные ворота", однако работа не была завершена. Механизм КРТ в Петербурге до сих пор не использовался для реализации проектов, в отличие от Ленинградской области, где успешно реализуется более десяти подобных инициатив. Эксперты рынка недвижимости оценивают потенциал территории в более чем 4 млн м2 жилья.

Ранее мы сообщили о том, что историческую казарму XIX века в Кронштадте выставили на торги.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)