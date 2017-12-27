В Шушарах собутыльники до смерти забили знакомого молотком

В Пушкинском районе нетрезвые гости избивали знакомого молотком, пока тот не умер.

Как сообщает " Петербургский дневник ", в Пушкинском районе задержаны пять местных жителей, которые в пьяном угаре убили друга. Мужчину забили молотком в Шушарах.

Правоохранительные органы днем 11 января наведались в коммунальную квартиру на Колпинском шоссе. Известно, что по данному адресу накануне погибший вместе с друзьями распивали спиртные напитки. Позже “вечеринка” переросла в массовую драку. В ходе конфликта одному из участников удалось вовремя уйти. Мужчина дошел до больницы, в которой ему оказали медицинскую помощь. Когда пострадавший вернулся в квартиру, то обнаружил, что друзья-собутыльники ушли, а на полу лежит убитый квартиросъемщик. Петербуржец сразу же позвонил в полицию.

По информации от свидетеля, ссадины на лице убитого нанесены молотком, который находился в руках у пьяных нападавших. В настоящее время тело жертвы направлено в морг. Устанавливается точная причина смерти. Продолжается расследование по данному происшествию.