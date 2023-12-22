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В Шушарах хулиганы распылили девушке в лицо перцовку и пытались сжечь сумку пострадавшей
Сегодня, 11:33
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В Шушарах хулиганы распылили девушке в лицо перцовку и пытались сжечь сумку пострадавшей

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Злоумышленники отняли у местной жительницы сумку с документами, деньгами и телефоном.

В Шушарах хулиганы напали на 21-летнюю девушку. Мужчины распылили в лицо пострадавшей перцовку, а затем отняли у местной жительницы сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 31 января на  Галицкой улице у дома № 7 около 03:20 ночи. Пострадавшая обратилась в полицию. Девушка рассказала стражам порядка, что неизвестные убежали с ее документами, личными вещами и телефоном. 

В эту же ночь правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летние молодые люди, которые работают кассирами в продуктовом магазине. Известно, что у одного из злоумышленников уже есть судимость. Добавим, что оба налетчика находились в состоянии алкогольного опьянения и при виде полиции попытались сжечь похищенную сумку. 

Молодым людям грозит срок. На них завели уголовное дело по статье "Грабеж". 

Ранее мы писали, что в Колпино школьник подозревается в ограблении друга.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, напали на девушку, отняли сумку, полиция, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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