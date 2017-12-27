В Шушарах на предприятии произошло массовое отравление химическими парами

В Пушкинском районе в результате распыления химических паров пострадали люди.

В Шушарах произошло массовое отравление химическими веществами.В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Сообщается, что трагедия произошла около 10 часов утра 10 января. ЧП началось на территории транспортной компании “Модуль Терминал”, которая находится на Поселковой улице. Из-за химии в воздухе скончался 26-летний оператор на предприятии. Сообщается, что мужчина приехал на заработки из Ставропольского края.

Некоторым сотрудника потребовалась врачебная помощь. Двоих забрали медики скорой помощи. Состояние одного из рабочих оценивается как тяжелое. Также в больницу попали двое пожарных из 50 части города Пушкина, приехавших на вызов.

В настоящее время в случившемся разбираются правоохранительные органы. Четверо пострадавших госпитализированы.