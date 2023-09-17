В Шкиперском саду 1 сентября пройдет парад такс

Центральным событием станет дефиле такс.

В Шкиперском саду на Васильевском острове пройдет "Такс-парад". Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Мероприятие запланировано на 1 сентября, стартует оно в 12:00. Центральным событием станет дефиле такс: четвероногие герои праздника вместе с хозяевами продемонстрируют уникальные костюмы.

Кроме того, гостей ожидают выступления артистов петербургской эстрады и цирка. В параде-алле поучаствуют клоуны, фокусники, эквилибристы, жонглеры и надувной дрессированный слон. Также будут работать интерактивные площадки.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга