Молодая женщина отбилась от насильника в Шкиперском саду

На нее напал невысокий кавказец в темной куртке и с рюкзаком.

В четверг, 15 августа, 34-летняя жительница Петербурга отбилась от насильника в Шкиперском саду на Васильевском острове. Около 4:00 женщина шла на работу, когда на нее напал мужчина кавказкой внешности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодая женщина обратилась в полицию. По ее словам, преступнику было около 30-35 лет, а его рост остановился в районе 160 см. Мужчина был в темной куртке и с рюкзаком за спиной. Сотрудники правопорядка приступили к поискам нападавшего.

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