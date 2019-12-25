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На Елагином острове пройдет YOGA FEST
Сегодня, 12:39
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На Елагином острове пройдет YOGA FEST

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Тренировки открыты для всех гостей Парка.

В ЦПКиО им. Кирова 31 августа пройдет фестиваль YOGA FEST. Его проведут три известных преподавателя. Начало урока в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе Елагина острова. 

Что будет? Максим Хорохорин начнет с дыхания и небольшой разминки, далее вас ждёт Алексей Абаносимов с силовым блоком, завершит практику Ярослав Вейос с балансами, скрутками и перевернутыми асанами, шавасана которого плавно перейдет в настоящий концерт под открытым небом.

Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Занятие будет длиться три часа. Тренировки открыты для всех гостей Парка. Участников попросили взять с собой питьевую воду, спортивный коврик и блестки.

Ранее мы писали, что открытый легкоатлетический пробег "Женская восьмерка" пройдет 21 сентября.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

Теги: елагин остров, пройдет yoga fest
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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