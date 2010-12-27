В Шереметьево задержали министра Иркутской области

Министр лесного хозяйства Иркутской области и другие лица причинили ущерб почти на 750 миллионов рублей.

Сегодня утром, 6 июня, сотрудники ФСБ встретили и задержали в Шереметьево министра лесного хозяйства Сергея Шевербу.

Сергей Шеверба и другие должностные лица подозреваются в незаконной вырубке леса в природо-охранной зоне регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района.

Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела, по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области. СУ СК РФ по Иркутской области

По материалам следствия, Сергей Шеверба и другие должностные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь". Следствие установило, что в результате незаконной рубки леса на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации нанесен ущерб около 750 миллионов рублей.

По материалам в СМИ, с 30 мая у Сергея Шевербы был очередной отпуск, который "удачно совпал" с завершением следствия по делу вырубки леса в "Туколони".