В "Шереметьево" самолет из Петербурга избежал столкновения с погрузчиком

Для безопасного приземления борту "Аэрофлота" пришлось заходить на второй круг.

В московском аэропорту "Шереметьево" самолет из Петербурга не смог приземлиться с первой попытки. Воздушному судну пришлось уходить на второй круг из-за занятой полосы. Данные сведения подтверждает портал Flightradar24 на котором указана траектория полета борта.

Отметим, что экипаж с пассажирами вылетел из "Пулково" в 21.10. Самолету А-320 оставалось около 150 метров до земли, когда капитан корабля заметил на посадочной полосе погрузчик, мешающий приземлению.В результате пилоту пришлось экстренно набирать высоту и заходить на посадку во второй раз.

Отметим, что манипуляции по безопасному приземлению выполнялись экипажем "Аэрофлота".На данный момент представители авиакомпании не прокомментировали ситуацию.

Фото: Piter.tv, Flightradar24