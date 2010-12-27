В Шереметьево грузовой Boeing врезался в мачту освещения

В сети опубликованы первые кадры с места ЧП.

Сегодня, 13 марта, в Шереметьево грузовой Boeing протаранил опору освещения.

Сообщается, что ЧП произошло ночью во время буксировки воздушного судна. У грузового лайнера после столкновения с фонарным столбом повреждены крыло и закрылки. Поломка не критична и подлежит ремонту. Самолет временно отстранен от полетов.

Вероятна причина ЧП, ошибка наземных служб буксировки.

Ранее на Piter.TV: Опубликованы кадры горящего самолета, который рухнул на жилой дом в Огайо.

Фото: Следак шепнул