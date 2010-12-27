В Шереметьево грузовой Boeing врезался в мачту освещения

Сегодня, 13 марта, в Шереметьево грузовой Boeing протаранил опору освещения.
Сообщается, что ЧП произошло ночью во время буксировки воздушного судна. У грузового лайнера после столкновения с фонарным столбом повреждены крыло и закрылки. Поломка не критична и подлежит ремонту. Самолет временно отстранен от полетов.
Вероятна причина ЧП, ошибка наземных служб буксировки.
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Фото: Следак шепнул
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