В Огайо легкомоторный самолет врезался в жилой дом и загорелся

В сети опубликовано видео с места происшествия. Полит самолета погиб на месте.

В США в штате Огайо небольшой самолет рухнул на жилой дом.

ЧП произошло во вторник. Двухмоторный небольшой самолет Piper PA-31 рухнул на жилой дом в пригороде города Мадейра. После падения самолет загорелся. Сначала неясно было, сколько человек находилось в самолете. Позднее выяснилось, что был только 62-летний пилот, который погиб на месте.

На земле никто не пострадал. Хозяев дома не было во время катастрофы дома. Власти расследуют причины падения самолета.

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