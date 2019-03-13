  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:36
115
MShaffter
Код вставки плеера

В Огайо легкомоторный самолет врезался в жилой дом и загорелся

0 0

В сети опубликовано видео с места происшествия. Полит самолета погиб на месте.

В США в штате Огайо небольшой самолет рухнул на жилой дом.

ЧП произошло во вторник. Двухмоторный небольшой самолет Piper PA-31 рухнул на жилой дом в пригороде города Мадейра. После падения самолет загорелся. Сначала неясно было, сколько человек находилось в самолете. Позднее выяснилось, что был только 62-летний пилот, который погиб на месте. 

На земле никто не пострадал. Хозяев дома не было во время катастрофы дома. Власти расследуют причины падения самолета.

Видео: Hot Videos (YouTube)

Теги: авиакатастрофа, в мире, жесть, происшествия в мире, рухнул самалет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Оставить комментарий