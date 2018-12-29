В Шахтах завершена спасательная операция, тела 5 погибших найдены

Сегодня, 16 января, в городе объявлен траур по погибшим при обрушении дома от взрыва газа.

Сегодня, 16 января, в Шахтах закончилась спасательная операция в частично обрушенном доме после взрыва бытового газа в 9-этажном жилом доме.

Спасатели обнаружили под завалами тело 23-летней девушки, это пятая жертва взрыва газа в жилом доме в городе Шахтах. Ранее сообщалось, что были найдены погибшими ее родители. Из-под обломков были спасены 7 человек, среди них маленький ребенок.

Сейчас идет обследование жилого дома на пригодность для проживания. Обследуются и соседние подъезды. По факту взрыва следственными органами возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 16 января, в Шахтах объявлен траур по погибшим.

Видео: YouTube/Красный Сулин