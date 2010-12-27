Гости услышат джазовые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы и Дина Мартина.

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что в "Севкабель Порту" прозвучит рождественский джаз с симфоническим оркестром. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Рождественские музыкальные композиции исполнит оркестр Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова.

"Также романтичные, веселые и всеми любимые джазовые хиты в сопровождении оркестра Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова создадут еще более волшебную и уютную атмосферу Рождества и Нового года, даря счастье каждому без исключения", —сказано в сообщении.

Петербуржцы и гости Северной столицы услышат хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы и Дина Мартина.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали устанавливать новогодние ёлки.

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