В "Севкабель Порту" откроется выставка кинетического искусства "Формы движения"

На выставке представят произведения более 80 художников.

В субботу, 22 февраля, "Севкабель Порту" открывается выставка русского кинетического искусства "Форма движения". На ней представят работы известных художников XX века — Кандинского, Малевича, а также современных.

Экспозиция была подготовлена Институтом исследования стрит-арта и Фондом "InLoco". Кинетизм — направление в современном искусстве, у истоков которого стоял русский авангард начала прошлого века. Авторы предприняли попытку исследовать, как был реализован потенциал, заложенный в идеях авангарда, связанных с включением движения в творческие практики. Объекты, представленные в пространстве, будут двигаться и крутиться.



На выставке покажут работы более 80 художников. Кроме того, посетителей ждет образовательная программа. Спикеры расскажут об истории конструктивизма, авангарда, об исканиях группы "Движение". В ходе дискуссий и паблик-токов участники узнают, как творческие произведениям в городском ландшафте.

Выставка продлится до 5 апреля.

Фото: @street_srt_institute / Instagram