С начала сезона высота снега составила уже 1 метр.

В минувший четверг, 17 января, в Северной столице за день выпала среднемесячная норма снега. Об этом сообщают в пресс-службе жилищного комитета.

Так, только за сутки на улицах Петербурга стало на 15 см больше снега, а с начала зимы высота сугробов составила метр.

Стоит отметить, что над уборкой дорог города трудятся 1000 дворников и1150 машин . А Дворы приводят в порядок около 7500 дворников и 600 спецмашин.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге автобус вновь застрял в сугробе: петербуржцы засучили пуховики

Фото:Pixabay