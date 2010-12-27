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В Северной столице выставят на продажу картину, которую написал искусственный интеллект
Сегодня, 22:31
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IRINA_CHALKINA
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В Северной столице выставят на продажу картину, которую написал искусственный интеллект

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Рисунок на холсте состоит из 15 тысяч изображений.

В Петербурге выставят на продажу картину "Портрет Эдмонд Беллами", которую написал искусственный интеллект. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

По словам организатор аукциона, описать, что именно изображено на предмете искусства очень сложно. Рисунок на холсте состоит из 15 тысяч изображений, а размер полотна составляет 70 метров в длину. 

Перед искусственным интеллектом стояла задача изобразить 15 тысяч портретов, выполненных в период с XIV по XX века. При этом все изображения должны быть разные. 

Эксперты оценивают лот в 10 тысяч долларов. Отметим, что это единственная в своем роде картина во всем мире.

Фото: Pixabay

 

 

 

 

 

Теги: картина искусственный интеллект , картины , петербург аукцион
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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