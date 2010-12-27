  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Северной столице спасают лебедей, провалившихся в мазут
Сегодня, 19:06
22
TretyakovaS

В Северной столице спасают лебедей, провалившихся в мазут

0 0

Птицы приводнились на мазутной отстойник одной из городских ТЭЦ.

В Петербурге спасают белых лебедей, провалившихся в мазут. О ситуации рассказали в группе "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что птицы приводнились на мазутной отстойник одной из городских ТЭЦ.

Пострадавших птиц нашли сами сотрудники предприятия до приезда специалистов. Рабочие погрузили птиц в коробки, чтобы перевезти в центр реабилитации "Сирин".

По словам специалистов, необходимо не только отмыть, но и попытаться поддержать здоровье лебедей, сильно подпорченное химическими веществами.

Фото: ВКонтакте/КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: лебеди, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий