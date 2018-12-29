В Северной столице прошло световое шоу

Световое шоу прошло в рамках мультимедийного проекта "Салют над Ленинградом".

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео со светового шоу в Петербурге. Мероприятие прошло в рамках мультимедийного проекта "Салют над Ленинградом".

На кадрах, снятых на Дворцовой площади вечером 27 января, запечатлено световое шоу. Праздничные мероприятия в городе на Неве проходят в рамках 75-летия со дня снятия фашистской блокады.

Зрители увидят подразделения в форме времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., штандарты и знамена, артиллерийские орудия и самоходные установки, зенитные пушки и прожекторы, легендарные полуторки. Также для петербуржцев включат музыкальное сопровождение, состоящее из архивных записей Дома Радио, включающих хроники военных лет, записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц, исполнение Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, песни и звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.

Мероприятие завершится международной акцией памяти "Свеча в окне". Согласно традиции, в этот день в это время ленинградцы-петербуржцы выключают свет и зажигают в окнах свечи.

Видео: Piter.tv