В Северной столице стартовал фестиваль "Международная неделя консерваторий"

Фестиваль откроют в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

В субботу, 24 октября, в Петербурге стартовал фестиваль "Международная неделя консерваторий". Открытие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил ТАСС.

На концерте торжественно вручат диплом и мантию очетного профессора Санкт-петербургской консерватории скрипачу Максиму Венгерову. Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом организаторам пришлось совместить два формата. Так, участники из других стран будут участвовать онлайн. Директор фестиваля Лидия Волчек уточнила, что в лучших концертных залах города исполнят восемь программ российских музыкантов с включением музыкантов из-за рубежа.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы (МОРС).

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