В Северной столице пройдет "Бродский фест"

Мероприятие пройдет с 24 по 26 мая. На фестивале соберутся известные писатели, музыканты, художники, исследователи и литературные критики, режиссёры театра и кино, актеры, а также читатели Бродского.

В Петербурге с 24 по 26 мая пройдет международный фестиваль, посвященный известному поэту Иосифу Бродскому.

" Первый "Бродский фест" задуман не помпезным праздником поэта. Сам он, по словам друзей, сторонился таких торжеств. "Бродский фест" — это фестиваль современной русской культуры." - сообщили организаторы.

На мероприятии соберутся писатели, музыканты, художники, исследователи и литературные критики, режиссёры театра и кино, актеры, а также читатели Бродского.

Фестиваль презентуют 24 мая в рамках Санкт-Петербургского книжного салона, открытие пройдет вечером того же дня в Большом театре кукол. Также мероприятия пройдут в доме Мурузи, где жил Бродский, Доме кино на Караванной, на Новой сцене Александринского театра, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, арт-клубе "Книги и кофе" на Гагаринской, библиотеке имени В. В. Маяковского и Капелле.

На следующий день, 25 мая в саду Фонтанного дома пройдет открытый микрофон "Слово и музыка в Саду", где современные поэты и мастера прозы будут читать свои произведения. В промежутках между блоками выступлений будет играть джаз.

Фото: ВКонтакте/Иосиф Бродский