В Северной столице появятся новые креативные пространства

Креативные пространства появятся в рамках проекта "Новая культурная география".

В понедельник, 10 августа, стало известно, что в Петербурге хотят запустить проект "Новая культурная география", в рамках которого появятся креативные пространства.

Проект разрабатывают совместно с Комитетом по развитию туризма. Создатели планируют открыть пространства в разных районах города, не концентрируясь только на центре. Также проектировщики хотят "вывести (пространства) в другой хронотоп, то есть в другое время", потому как жизнь города не останавливается в 9 часов вечера, а продолжается дальше. Таким образом, в новые пространства горожане и туристы смогут приходить даже тогда, когда закрываются музеи. О сроках появления пространств пока ничего неизвестно.

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Фото: pixabay