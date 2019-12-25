Петергоф проведет 2-й этап реставрации Верхнего сада

Стоимость работ составит около 933 млн рублей.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует провести 2-й этап реставрации "Верхнего сада". Музей разместил закупку, в рамках которой планируется определить исполнителя этих масштабных работ.

Предполагается, что они продлятся до декабря 2023 года, а выделено на них около 933 млн рублей.

Специалистам предстоит отреставрировать фонтан "Дубовый", заняться водопроводящей, мелиоративной системами сада, его поливочным водопроводом. Они заменят деревянные конструкции трельяжных беседок и галерей-берсо, приведут в должное состояние малые архитектурные формы.

Отдельный пункт – насаждения сада. Здесь, в частности, намечено восстановить их породный состав согласно исторической документации.

Верхний сад представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Занимает площадь 14 га, имеет важное значение в художественном облике ансамбля Петергофа, выполняя роль парадного двора – курдонера. На его территории - 5 прудов с фонтанами ("Нептун", "Дубовый", "Межеумный", Западный квадратный, Восточный квадратный), плотина на канале Гольца, другие объекты, являющиеся достоянием национальной культуры.

Заявки от компаний, желающих взяться за масштабный проект, принимаются до 1 сентября.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что работы 1-го этапа сохранения Верхнего сада проведет ОАО "Специализированное строительное управление-5", (Петербург) которое предложило реализовать проект за 386 миллионов рублей.

Это ОАО почтенное - имеет долгую, еще с советских времен, историю. Одна из его специализаций – как раз реставрация дворцово-парковых ансамблей.

Фото: peterhofmuseum.ru