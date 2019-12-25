ГМЗ "Петергоф" продолжает программу реставрации своих объектов

Размещены две закупки на общую сумму более 73 млн руб.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" продолжает программу реставрации своих объектов. Размещены два закупки на общую сумму более 73 миллионов рублей.

В рамках первой из них предполагается найти подрядчика для работ с парадной гранитной лестницы и гротами "Большого (Меншиковского) дворца" (Ориенбаум). Как отмечается в документации, в настоящее время общее состояние стен гротов и лестничных маршей неудовлетворительное.

На это выделяется немногим более 51 миллиона рублей.

Цель второй закупки – восстановление ландшафтов некоторых парковых территорий ГМЗ. За эти работы музей готов заплатить около 22 миллионов рублей.

Заявки от компаний, желающих осуществить проекты, принимаются до 24 августа.

В июне "Петергоф" разместил довольно большую закупку с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (I этап проекта). Контракт был заключен с ОАО "Специализированное строительное управление-5", (Петербург) которое предложило реализовать проект за 386 миллионов рублей.

Это ОАО имеет долгую, еще с советских времен, историю. Одна из его специализаций - реставрация дворцово-парковых ансамблей.

Как сообщало ранее Piter.tv, Смольный выделит более 110 миллионов рублей на сохранение религиозных памятников культуры.

Фото: peterhofmuseum.ru